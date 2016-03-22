اليمن.. المقاومة الشعبية تسيطر على مواقع جديدة شرق تعز

أكدت مصادر عسكرية مقتل 36 عنصراً من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع المقاومة الشعبية في محافظات تعز وشبوة والبيضاء. يأتي ذلك فيما أكد نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خالد بحاح على ضرورة تعزيز الوحدات العسكرية في محافظة تعز ومدها بالعتاد اللازم، وذلك خلال اجتماعه بقيادات عسكرية يمنية في عدن.

وتستمر الاشتباكات العنيفة على جبهتي القتال في محافظتي تعز وشبوة بين المقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى.

ففي محافظة تعز، تمكنت المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني من تطهير منطقتي حدائق الصالح وتلة الخزان في مدينة تعز، بعد ساعات من سيطرة الميليشيات عليها، بحسب مصادر عسكرية. وأضافت المصادر أن المقاومة تتقدم حالياً للسيطرة على منطقة تلة الكامل، لتأمين الطريق الذي يربط مدينة تعز بمدينة عدن.

وفي محافظة شبوة، أوضحت مصادر في المقاومة بأن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على مواقع جديدة جنوب غربي مديرية عسيلان النفطية التابعة للمحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في المديرية.

غارات التحالف كانت حاضرة، حيث استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة عقبة القنذع التي تفصل بين محافظتي البيضاء وشبوة، كانت قادمة من محافظة البيضاء.