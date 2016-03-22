بلجيكا.. الكشف عن هوية مساعدي صلاح عبدالسلام

كشف القليل مما تسرب من التحقيق مع صلاح عبدالسلام أن الأخير عدل عن تشغيل حزامه الناسف في باريس في الـ13 من نوفمبر الماضي، وأنه ربما كان يعد لارتكاب اعتداء في بروكسيل بدليل الأسلحة التي عثر عليها خلال مرحلة التحقيق.

وقال النائب العام الفيدرالي البلجيكي، فريدريك فان لييو، إنه "عندما نعثر نعتقل مقاتلين أجانب ونعثر على أسلحة بحوزتهم فلا أتصور أنهم في نزهة. لدينا دوافع للقلق. أما عن نواياهم ومخططاتهم فإن الأمر يرتبط بطبيعة الأدلة والتصريحات الموثقة في الملف".

كما كشفت النيابة العامة البلجيكية عن هوية اثنين آخرين من المطلوبين المقربين من صلاح عبدالسلام وهما محمد عبريني الذي شوهد معه في محطة البنزين في الأراضي الفرنسية على الطريق إلى باريس قبل يومين من تنفيذ الاعتداءات. والمطلوب الثاني هو سفيان كيال واسمه الحقيقي نجم العشراوي. وقد شوهد في الطريق من المجر إلى النمسا في سبتمبر الماضي مع صلاح عبدالسلام وشخص ثالث يدعى محمد بلغايد وقُتل في ضاحية فوري الثلاثاء الماضي.

وأضاف لييو: "أوضحنا في بيان النيابة العامة أسباب البحث عن ناجم العشرواي، لأن التحقيقات دلت على وجوده مع صلاح عبدالسلام وقد حمل هوية مزورة"

من جهته، هدف المؤتمر الصحافي المشترك بين النائب العام البلجيكي ونظيره الفرنسي إلى احتواء الجدل والشكوك التي استهدفت أجهزة الأمن البلجيكية، والتأكيد على التعاون الوثيق بين الجانبين، حيث تطلب فرنسا تسلم صلاح عبدالسلام لمواجهة ضحايا التفجيرات في باريس.

وكانت فرنسا قد سلمت إلى بلجيكا مهدي نيموش المتهم بالاعتداء على المتحف اليهودي في مايو 2014، وذلك بمقتضى مذكرة الاعتقال الأوروبية رغم كونه يحمل الجنسية الفرنسية واعتقل في فرنسا.

ويعد صلاح عبدالسلام الذاكرة الحية لفريق الانتحاريين، لأنه الوحيد الذي عاد من باريس غداة التفجيرات والوحيد الذي يمتلك صورة كافية عن شبكات الدعم في بلجيكا وخارجها.