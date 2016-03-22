قرار فلسطيني بمنع منتجات إسرائيلية

قررت الحكومة الفلسطينية منع إدخال منتجات 5 شركات إسرائيلية إلى الأسواق المحلية، رداً على منع إسرائيل منتجات فلسطينية من دخول القدس.

والمنتجات التي شملها قرار الحكومة هي شركة الألبان "تنوفا" و"شتراوس" و"تارا"، وشركة "زغلوبك" للحوم، وشركة "تبوزينا" للمشروبات وتكليف الجهات المختصة بإنفاذ هذا القرار فوراً، مع مراعاة تحديد مدة كافية لنفاد

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضها إدخال منتجات 5 شركات فلسطينية إلى مدينة القدس المحتلة، ومدن الداخل 48 منذ الأربعاء الماضي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله وصف قرار إسرائيل منع منتجات 5 شركات فلسطينية في الضفة الغربية من دخول القدس "بالقرار السياسي التعسفي"، وحذر من تبعات استمرار هذا القرار العنصري وأضاف إن "إسرائيل تستمر في محاولاتها لعزل القدس عن محيطها وطمس هويتها".

والشركات الـ5 الفلسطينية التي تم منعها من دخول القدس وإسرائيل هي "حمودة" و"الجنيدي" و"الريان" المتخصصة في بيع منتجات الألبان والحليب، إضافة لشركتي السلوى وسنيورة المتخصصتين في بيع اللحوم وتحديداً المرتديلا.

وذكر فادي أبو حلوة مدير التسويق في شركة "حمودة" لمنتجات الألبان والمواد الغذائية أن الشركات تفاجأت بمنع جنود الاحتلال الشاحنات التي تحمل منتجاتها من الدخول عبر حاجز بيتونيا التجاري، وهو المعبر الوحيد المخصص لدخول هذه المنتجات رغم استيفاء كافة الأوراق الرسمية.

وأشار إلى أن سوق القدس والداخل يشكل ما نسبته 50% من الطاقة الإنتاجية لشركة "حمودة"، وهو مصدر دخل مهم للشركات الخمس.

ويرى مراقبون أن القرار الإسرائيلي بمنع دخول منتجات فلسطينية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية باريس الاقتصادية التي حددت العلاقة بين الطرفين "بالتعامل بالمثل"، من حيث فتح الأسواق أمام منتجات الطرفين، لكن إسرائيل بدأت مؤخراً تطلب من الشركات الفلسطينية توقيع نماذج خاصة لتسويق بضاعتها في القدس، على أنها سوق خارجية يتم تصدير السلع إليها، ما يعني فصلاً سياسياً للقدس عن الضفة الغربية.