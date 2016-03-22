كاميرون يعرض على نظيره البلجيكي "المساعدة"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء إثر انتهاء اجتماع طارئ لحكومته مخصص للبحث في هجمات بروكسل "لن نسمح أبداً لهؤلاء الإرهابيين بالانتصار".

وأضاف "نحن نواجه تهديداً إرهابياً واضحاً جداً في مختلف البلدان الأوروبية، ويجب علينا مواجهته بكل الوسائل".

وأوضح أنه اتصل بنظيره البلجيكي شارل ميشال وقدم إليه تعازيه وعرض عليه المساعدة.

وتابع "اليوم هو يوم التضامن والتعازي وتقوية أمننا"، مشدداً على فعل "كل ما يمكننا لضمان أمننا".

وقال متحدث باسم كاميرون "نحن على علم بوجود مواطن بريطاني جريح في مطار"، بروكسل.

وأشار رئيس فرع مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية مارك رولي إلى أن "الانتشار الشرطي تم تعزيزه في أرجاء المملكة المتحدة في المواقع الحساسة ومن بينها وسائل النقل، على سبيل الاحتراز، بهدف حماية الناس وطمأنتهم".

وأضاف "في لندن، حركت شرطة العاصمة عناصر إضافيين سيسيرون دوريات (...) في المناطق الحساسة من العاصمة"، لافتاً إلى أن تعزيز الأمن لم يتم بناء على معلومات محددة لدى المملكة المتحدة.

من جهته، أعلن مطار غاتويك أنه اتخذ تدابير أمنية مشددة "نظراً إلى الحوادث الإرهابية في بروكسل".