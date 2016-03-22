مفوضية اللاجئين توقف نقل اللاجئين الواصلين إلى اليونان

أعلن متحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن المفوضية توقفت عن نقل المهاجرين واللاجئين الواصلين إلى ليسبوس في اليونان من تركيا إلى مركز استقبال إذ أن حرية الحركة لم تعد مكفولة لهم، مشيراً إلى اتفاق أبرم الأسبوع الماضي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث أن المفوضية تخشى أن يكون الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي نفذ قبل الأوان دون ضمانات كافية في اليونان.

وفي الوقت الراهن، لا يوجد على أي من جزر اليونان النظم المطلوبة لتقييم طلبات اللجوء، كما أنها لا تملك استعدادات لاستيعاب المهاجرين انتظارا لصدور قرار بشأنهم.

وقال المتحدث: "اتخذنا قرارا مبدئيا بوقف عمليات النقل من موريا وإليها لأن حرية الحركة لم تعد مكفولة منذ يوم الأحد"، مشيراً إلى مركز استقبال يحتجز فيه الواصلون الجدد منذ 20 مارس الحالي.

وتابع المتحدث: "المفوضية ستواصل العمل على الخط الساحلي وفي ميناء ليسبوس بتقديم المساعدات المتعلقة بإنقاذ الحياة إلى جانب المتطوعين". وقال إن المفوضية ستركز في موريا على المراقبة وتقديم الاستشارات.

ويهدف الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي أبرم في بروكسل الأسبوع الماضي إلى تسريع إجراءات طالبي اللجوء من الواصلين الجدد إلى اليونان لكن من ترفض طلباتهم يعادون إلى تركيا.

ويشمل الاتفاق كذلك حق الطعن في أي قرار بإعادة الأفراد إلى تركيا.