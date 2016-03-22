مقتل جندي تركي في تفجير لمسلحين أكراد

قتل جندي تركي بتفجير في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، ببلدة قرب الحدود السورية تشهد اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني منذ أيام، وفق الجيش.

وذكر الجيش أن ستة جنود آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في نصيبين التي تخضع لحظر التجول على مدى 24 ساعة منذ اندلاع العنف هناك في 14 مارس.

وقتل مئات من أفراد قوات الأمن والمسلحين والمدنيين منذ انهيار وقف إطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني في يوليو بعد أن استمر لعامين ونصف العام.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب منظمة إرهابية، وهو يخوض صراعاً عنيفاً من أجل حكم ذاتي جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.