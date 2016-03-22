مقتل قيادي للحوثيين بالجوف بمواجهات مع المقاومة الشعبية

أفادت مصادر قناة "العربية" أن القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، أبو يحيى حميد المكرمي، قُتل في مواجهات مع المقاومة الشعبية في مديرية الغيل شمال غرب المحافظة.

وقال مصدر محلي إن المكرمي قُتل في جبال حدبا خلال مواجهات عنيفة مع المقاومة الشعبية أسفرت عن دحر الميليشيات من المنطقة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدمت في سد العكيمي غربي محافظة الجوف.

وتقوم قوات من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بملاحقة وتعقب مجاميع من ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من محافظة الجوف، وتحديدا في مديريات خب والشعف والمصلوب والغيل، وفي مديرية مجزر جنوب غرب المحافظة.

وفي تعز، تواصلت المواجهات بين الميليشيات والمقاومة الشعبية في منطقة الضباب غرب مدينة تعز في إطار عملية عسكرية بدأتها المقاومة منذ يومين للقضاء على جيوب للميليشيات في الضواحي الغربية لمدينة تعز وتأمين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة وحماية الطريق الرابط بين تعز وعدن والإبقاء عليه مفتوحا.

الهدوء الحذر الذي ساد الجبهتين الشرقية الشمالية خلال الساعات الماضية تبدد بقصف طائرات التحالف مواقع للميليشيات صباح الثلاثاء في حي الحجملية وتبة السوفيتيل، ومعسكر قوات الأمن الخاصة شرق مدينة تعز، ومواقع أخرى في جبل وعش شمال المدينة.

وفي محافظة الحديدة، نفذت طائرات التحالف ثلاث غارات على معسكر تابع للدفاع الجوي.

أما في صنعاء، فاقتصر القصف على معسكرات الحماية الخاصة في منطقة النهدين جنوب العاصمة صنعاء.