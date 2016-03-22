نتنياهو: مستعدون لبدء محادثات حل الدولتين "فوراً"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه يأمل أن تواصل الولايات المتحدة رفض أي تحرك نحو إصدار الأمم المتحدة قرارا يؤيد إقامة دولة فلسطينية.

ونوه نتنياهو خلال اجتماع للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك" المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، بأن إصدار مجلس الأمن قراراً للضغط على إسرائيل سيزيد من تشدد المواقف الفلسطينية، ومن ثم فقد يقضي بشكل فعلي على فرص السلام لسنوات كثيرة، وهذا هو السبب في أنني أتعشم أن تحافظ الولايات المتحدة على موقفها القائم منذ فترة طويلة برفض إصدار الأمم المتحدة مثل هذا القرار.

وقال نتنياهو الذي كان يتحدث عبر الأقمار الصناعية من إسرائيل، إنه مستعد لأن يبدأ محادثات "بشكل فوري وبلا شروط مسبقة" للتوصل لحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين، لكنه أصر على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يؤيد هذه الفكرة.