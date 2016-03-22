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نظام الأسد: هجمات بروكسل وباريس نتيجة السياسات الخاطئة

المصدر: دبي - قناة العربية
من تفجيرات بروكسل
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دان النظام السوري هجمات بروكسل، واعتبرها نتيجة حتمية لما وصفه بالسياسات الخاطئة والتماهي مع الإرهاب لتحقيق أجندات معينة، وتبريره من خلال وصف بعض المجموعات الإرهابية بـ"المعتدلة"، وفق تعبير بيان عن مصدر رسمي في وزارة خارجية النظام.

واعتبر البيان أن "هذه التفجيرات التي وقعت في بروكسل وقبلها في باريس وأماكن أخرى من العالم تؤكد من جديد أن الإرهاب لا حدود له"، مشيراً إلى أن "هذه الاعتداءات هي نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة والتماهي مع الإرهاب لتحقيق أجندات معينة وتشريعه عبر وصف بعض المجموعات الإرهابية بالمعتدلة"، وفق البيان.

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