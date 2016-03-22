نيويورك تعزز إجراءاتها الأمنية إثر اعتداءات بروكسل

أعلنت شرطة نيويورك، اليوم الثلاثاء، أنها عززت إجراءات الأمن على سبيل "الاحتياط الإضافي" في المدينة بعد اعتداءات بروكسل.

وقال نائب المتحدث باسم الشرطة ستيفن ديفيس في بيان إن "شرطة نيويورك تتابع الوضع في بلجيكا عن كثب، وهي على اتصال وثيق مع شركائنا الدوليين ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف. بي. آي)".

وأضاف "إلى حين اطلاعنا على مزيد من المعلومات، نشرت الشرطة عناصر إضافيين لمكافحة الإرهاب".

وأوضح: "تم نشر هذه الفرق في المناطق التي توجد فيها كثافة سكانية ووسائل نقل في المدينة وذلك على سبيل الاحتياط الإضافي لضمان تواجد للشرطة وطمأنة الناس".

وقال: "لا مؤشر واضحا على أن هجمات بروكسل لها صلة بنيويورك. سنواصل متابعة الوضع في بلجيكا عن كثب من خلال قوة مكافحة الإرهاب ومكتب التحقيقات الفدرالي، وسننظم انتشار عناصر الشرطة عملا بذلك".

وفي واشنطن، تم تعزيز دوريات الشرطة صباح الثلاثاء في مترو الأنفاق كإجراء احترازي.