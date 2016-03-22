هولاند: الإرهاب ضرب بلجيكا لكنه أصاب أوروبا والعالم

أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بعد التفجيرات التي أصابت العاصة البلجيكية بروكسل: "سنتخذ قرارات وسنضعها موضع التنفيذ فورا"، مضيفاً: "علينا وضع كل الإمكانات وتأمين غطاء شرعي لاتخاذ هذه الإجراءات".

وشدد على أن "الإرهاب ضرب بلجيكا لكنه أصاب أوروبا والعالم"، مؤكداً أنه "علينا مواصلة الحرب على الإرهاب بدم بارد.. الحرب ضد الإرهاب مستمرة بكل الإمكانات".

وكشف أنه بحث "في خلية الأزمة التعاون أوروبيا في مواجهة الإرهاب"، مذكّراً بأنه "تم تشديد الأمن في المطارات وعلى الحدود".