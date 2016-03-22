هولندا وبريطانيا تنصحان مواطنيهما بعدم السفر إلى بروكسل

المصدر: أمستردام، لندن - رويترز، فرانس برس

حذر رئيس وزراء هولندا، مارك روته، اليوم الثلاثاء مواطنيه من السفر إلى بلجيكا بعد التفجيرات في بروكسل.

وقال روته، في مؤتمر صحفي، إنه تم تشديد إجراءات التفتيش التي يقوم بها الجيش والشرطة في المطارات ومحطات القطارات بمختلف أنحاء البلاد.

لكن لم يتم رفع مستوى التهديد بوقوع هجمات في هولندا عن الدرجة الحالية، وهي "كبير"، ولا توجد أدلة ملموسة على تعرض البلاد لتهديد فوري.

من جهتها، نصحت رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء مواطنيها بعدم السفر إلى بروكسل "إلا في حال الضرورة" بعد الاعتداءات التي ضربت العاصمة البلجيكية.

ويأتي هذا البلاغ النادر تجاه بلد أوروبي بعد تحذير آخر صدر بعد الاعتداءات بقليل ودعا إلى "اليقظة" وإلى "البقاء بعيداً عن التجمعات" وعدم استخدام وسائل النقل العامة.