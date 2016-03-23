أردوغان: طردنا انتحاري بروكسل وحذرنا بلجيكا منه

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن أحد المهاجمين بالتفجيرين الانتحاريين اللذين شهدتهما بروكسل، أمس الثلاثاء، تم ترحيله في يونيو الماضي من تركيا، وأن أنقرة حذرت بروكسل بعد ذلك من أنه "متطرف".

وقتل 31 شخصا على الأقل في الهجمات التي وقعت أمس بالعاصمة البلجيكية. وحددت بروكسل هوية اثنين من المهاجمين، ينتميان لتنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات، بينما لا تزال السلطات تلاحق مشتبها به ثالثا.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي أن الرجل تم ترحيله إلى هولندا بناء على طلبه، وأن تركيا أبلغت السلطات الهولندية أيضا.