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إخلاء مبنى في مطار أتلانتا بعد العثور على عبوة مشبوهة

المصدر: العربية.نت
من مطار اتلانتا (أرشيفية)
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تم اليوم الأربعاء إخلاء مبنى الرحلات الداخلية في مطار اتلانتا بالولايات المتحدة بعد العثور على عبوة مشبوهة، إلا أنه تبين أنها إنذار كاذب، فعاد العمل في المطار بشكل طبيعي لاحقاً.

وكانت الكلاب البوليسية قد اكتشفت "إشارات إيجابية" خلال تفتيشها حقيبة متروكة في المبنى الجنوبي للمطار، والذي يستخدم للرحلات الداخلية، قرابة الساعة 09:14 صباحاً بالتوقيت المحلي (15:41 بتوقيت غرينتش).

وقد سمح للركاب بالدخول مجدداً للمبنى بعد أقل من نصف ساعة على إخلائه والتأكد أن الحقيبة لا تحتوي على مواد متفجرة.

يذكر أن مطار "هارتسفيلد جاكسون" الدولي في اتلانتا هو أكثر المطارات ازدحاماً في العالم مع 101.5 مليون في عام 2015.

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