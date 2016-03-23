استمرار إغلاق مطار بروكسل غداً الخميس

أعلن مدير الشركة المشغلة لمطار بروكسل الدولي، الأربعاء، على تويتر أن المطار الذي شهد اعتداء إرهابياً الثلاثاء سيبقى مغلقاً أمام حركة الملاحة الخميس.

وقال ارنو فيست في تغريدة بالإنجليزية: "لن تغادر رحلات تجارية من مطار بروكسل أو تصله غداً (الخميس) 24 مارس".

وكان المطار قد أغلق بعيد وقوع الاعتداء صباح الثلاثاء.

من جهة ثانية، وقف البلجيكيون ظهر الأربعاء دقيقة صمت في ذكرى ضحايا الاعتداءات التي هزت العاصمة بروكسل الثلاثاء.

وتجمع آلاف الأشخاص وسط المدينة ووقفوا دقيقة صمت قطعتها هتافات "فلتحيا بلجيكا" وتبعها تصفيق الحاضرين، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.

كما شارك في تجمع آخر أمام مقر الاتحاد الأوروبي ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلد وكذلك رئيس الوزراء، شارل ميشال، ونظيره الفرنسي، مانويل فالس، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.