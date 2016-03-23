بروكسل.. نجيم العشراوي المشتبه به لا يزال فاراً

نفت النيابة الفدرالية البلجيكية اليوم الأربعاء توقيف نجيم العشراوي، المشتبه به الأبرز في اعتداءات باريس وبروكسل، والذي أعلنته وسيلتا إعلام بلجيكيتان ثم تراجعتا عن ذلك.

وقال المتحدث باسم النيابة الفدرالية، اريك فان در سبيت، للصحافيين: "لم يتم توقيف العشراوي".

كما تراجعت وسيلتا إعلام بلجيكيتان، هما صحيفة "درنيير أور" وإذاعة "آر. تي. ال. انفو" عن إعلانهما توقيف العشراوي، في حي إندرلخت الشعبي في العاصمة البلجيكية اليوم الأربعاء.

وأوضحت "درنيير اور" على موقعها: "خلافا لما أعلناه فإن الموقوف في إندرلخت ليس نجيم العشراوي".

من جهتها، كتبت "ار. تي. ال. اينو": "اعتداءات بروكسل: المشتبه به الموقف هذا الصباح في إندرلخت ليس نجيم العشراوي".

وكانت عدة وسائل إعلام قد أفادت أن الشرطة البلجيكية اعتقلت الحي الوحيد بين منفذي هجمات بروكسل وهو نجيم العشراوي، في ضاحية إندرلخت بالعاصمة.

وحددت الشرطة البلجيكية، الأربعاء، هوية انتحاريي بروكسل، وقالت إنهما البلجيكيان إبراهيم وخالد بكراوي اللذان نفذا بالاشتراك مع العشراوي التفجيرات التي حصدت 34 قتيلاً وأصابت بالجراح المتنوعة العشرات.

وأعلن وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، أن المشتبه به الثالث في تفجيرات المطار ومحطة المترو، هو من ظهرت صورته معتمراً قبعة على رأسه حين رصدته كاميرا مراقبة في قاعة المغادرين في مطار بروكسل بصحبة رجلين آخرين، وكان هو من قام بزرع قنبلة، اتضح أنها لم تنفجر.

وقد ذكر المحققون البلجيكيون اسم العشراوي الاثنين بعد توقيف المشتبه به الأول في اعتداءات باريس صلاح عبدالسلام. وقالوا إنه سافر إلى المجر تحت اسم سفيان كيال في سبتمبر برفقة عبدالسلام المشتبه به الوحيد على قيد الحياة من المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس.

وتشتبه السلطات أيضا أن العشراوي سافر إلى سوريا في فبراير 2013.

وعثر على البصمة الوراثية "دي. ان. ايه" للعشراوي (24 عاما) على متفجرات استخدمت في اعتداءات باريس، حسبما أفاد مصدر قريب من التحقيق الفرنسي في مطلع الأسبوع الحالي.

وقال الادعاء البلجيكي أمس الاثنين إن البصمة الوراثية للعشراوي عثر عليها داخل شقة في حي شاربيك في بروكسل ضبطت فيها الشرطة أيضا معدات لصنع عبوات وبصمة لعبدالسلام في ديسمبر الماضي.

ومن المعلومات أيضاً عن نجيم العشراوي، أن عمره 25 ومن أصل تركي، ويملك سيارة طراز Audi S4 سوداء ومسجلة في بلجيكا، وهو معروف للأجهزة الأمنية منذ أبريل الماضي، على حد ما ذكره عنه راديو لوكسمبورغ اليوم.

أما الادعاء البلجيكي، فكشف أن العشراوي كان معروفاً أيضاً باسم مستعار، هو سفيان كيال، ولد في 1991 وسافر في 2013 إلى سوريا، وربما ساعد بتحضير الأحزمة الناسفة في هجمات بروكسل، بعد أن تمكن باسمه المستعار من استئجار منزل تعرض لمداهمة في نوفمبر الماضي قرب مدينة "نامور" بالجنوب البلجيكي، واستخدمه في 2015 لتدبير اعتداءات باريس، فقد تم العثور على حمضه النووي في بقايا متفجرات استخدمت بالهجمات التي حصدت 130 قتيلاً في العاصمة الفرنسية بنوفمبر الماضي، مع جرحى ومشوهين بالمئات.