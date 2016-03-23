الكويت.. النائب العام يصدر أمراً بالقبض على دشتي

أصدر النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، أمراً بضبط وإحضار النائب الكويتي، عبدالحميد دشتي، وفق ما جاء في صحيفة "القبس".

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت النيابة البحرينية تعميماً بأمر القبض عليه دولياً عن طريق الإنتربول.

يذكر أن مجلس الأمة كان قد رفع الحصانة عن دشتي في قضيتي الإساءة للمملكة العربية السعودية والإساءة لمملكة البحرين، إضافة إلى الإساءة لقضاة "خلية العبدلي".

وكان النائب الكويتي مبارك الحريص، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، قد صرح، في وقت سابق، لـ"العربية.نت"، أن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالحميد دشتي من قبل مجلس الأمة جاء بعد قرار بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي، والمكونة من 7 أعضاء، مؤكداً أن دشتي سيتعرض لملاحقات قانونية بسبب إساءاته للسعودية والبحرين. وحال صدور أي قرار من النيابة العامة باعتقاله، سيتم التنفيذ فوراً.