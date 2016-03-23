بايدن: مستعدون لتقديم "أي شيء" لمساعدة بلجيكا

أعلن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لدعم السلطات البلجيكية في المعركة ضد الإرهاب ومنع وقوع أعمال إرهابية بعد الهجمات الدامية التي شهدتها بروكسل أمس الثلاثاء.

وقال بايدن خلال زيارة لتقديم التعازي في السفارة البلجيكية بواشنطن: "نحن مستعدون لتقديم أي معلومات وكل المعلومات. والقدرات والتكنولوجيا. مستعدون لتقديم أي شيء لدينا يمكن أن يمثل قيمة إضافية في معركتهم".

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد دان، الثلاثاء، الاعتداءات "المشينة" التي وقعت في بروكسل، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لملاحقة المسؤولين عن تلك الاعتداءات.

وقال أوباما: "يجب أن نقف معاً بغض النظر عن جنسيتنا أو عرقنا أو ديننا لمكافحة آفة الإرهاب. ونستطيع هزيمة من يهددون سلامة وأمن الناس في جميع أنحاء العالم وسنهزمهم".