تركيا توقف ثلاثة مفترضين أرادوا استهداف مصالح ألمانية

أوقفت الشرطة التركية في اسطنبول 3 إرهابيين مفترضين هم تركي وعراقي وسوري كانوا يخططون لاستهداف البعثات أو المدارس الألمانية التي أغلقت الأسبوع الماضي بسبب مخاطر شن اعتداءات، حسب ما أوردت وسائل إعلام تركية، الأربعاء.

وأوردت صحيفة "حرييت" وشبكة "سي ان ان- تورك"، أن توقيف المتطرفين، الثلاثاء، تم بعد تعاون أجهزة الاستخبارات التركية والألمانية.

وتابع المصدر أن المشتبه بهم الثلاثة وهم أعضاء في خلية تابعة لتنظيم داعش، أرادوا استهداف مصالح ألمانية في تركيا.

وأغلقت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول والمدارس الألمانية في المدينتين الأسبوع الماضي، بالاستناد إلى معلومات "جدية" باحتمال شن اعتداءات ضد المصالح الألمانية، حسب ما أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وكانت السلطات التركية المحلية انتقدت القرار الألماني، معتبرة أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لا تبرر ذلك.

ويأتي توقيف المتطرفين الثلاثة بينما تبحث الشرطة عن ثلاثة أتراك آخرين تقول وسائل الإعلام إنهم تلقوا أوامر من التنظيم الإرهابي بتنفيذ اعتداءات في أماكن عامة، خصوصا في اسطنبول.