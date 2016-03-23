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روسيا: تركيا تقمع الأكراد بذريعة محاربة الإرهاب

المصدر: موسكو - رويترز
سيرغي لافروف
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قال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن أنقرة تعرقل معركة القوات الكردية ضد تنظيم "داعش"، وتستخدم شعار "الحرب على الإرهاب" لقمع الجماعات الكردية في سوريا وتركيا.

وقال لافروف في إفادة صحافية إن عبور الحدود التركية السورية بطريقة غير مشروعة تقلص بشكل كبير منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية في سوريا.

وفي إشارة إلى الحدود التركية، أكد لافروف الحاجة إلى التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بوقف التجارة في التحف والنفط مع "داعش" ومنع "الإرهابيين" من العبور إلى سوريا انطلاقاً من أراض منها تركيا.

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#روسيا, #موسكو, #تركسا, #أنقرة, #الأكراد

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