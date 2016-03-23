صلاح عبد السلام.. حلقة وصل كبيرة في داعش بفرنسا وبلجيكا

يعد صلاح عبد السلام المطلوب الأول في أوروبا والموجود حاليا في قبضة الأمن البلجيكي حلقة وصل مهمة في شبكة كبيرة لداعش، بعضهم قُتل واُعتقل.. والبعض الآخر لا يزال هاربا.

ويحمل صلاح عبدالسلام الجنسية الفرنسية وعمره 26 عاما. وله شقيق يدعى إبراهيم وكنيته في داعش "أبو القعقاع"، وكان واحداً من انتحاريي اعتداءات باريس.

وفي الملف الأمني لصلاح عبدالسلام، معلومات عن كونه صديق الطفولة لمدبر هجمات باريس عبدالحميد أباعود، الذي قتل في عملية للأمن الفرنسي في ضاحية سان دوني الباريسية، رفقة ابنة عمه حسناء أبو الحسن.

وبعد أربعة أشهر من التخفي في بلجيكا قادما إليها من باريس، تمكن الأمن البلجيكي من تحديد مكان صلاح عبدالسلام، وخلال عملية تفتيش لشقة في ناحية فورست ببروكسل، قتل شريكه محمد بلقايد برصاص الشرطة.

أما في عملية الملاحقة الثانية، الجمعة الماضية، فقد أمسكت الشرطة بصلاح عبدالسلام شخصيا وكان برفقة منير الحاج، الموقوف أيضا.

المجموعة الإرهابية التي يقودها صلاح عبدالسلام، تضم اسمين هاربين حتى الآن، هما نجيم الشعراوي الذي كان يعرف باسم سفيان كيّال، إلى جانب محمد أبريني الهارب هو الآخر.