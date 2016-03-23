فرنسا.. إخلاء مطار تولوز بسبب تهديد أمني

أفاد مراسل قناة "العربية" أن السلطات الفرنسية قامت بإخلاء مطار تولوز جنوب فرنسا بسبب تهديد أمني.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعلن أن "أوروبا كلها مستهدفة" من خلال اعتداءات بروكسل التي أوقعت 34 قتيلاً وعشرات الجرحى الثلاثاء.

وصرح هولاند في بيان أن على أوروبا "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية إزاء خطورة التهديد"، مشدداً على أن "فرنسا التي تعرضت لاعتداءات في يناير وفي نوفمبر الماضيين ستتكفل بحصتها كاملة" من هذه الإجراءات.

وأضاف أن "فرنسا ستواصل مكافحة الإرهاب بحزم على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وقبل ذلك، دعت حكومته إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب على صعيد أوروبا.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عن نشر 1600 شرطي وجندي إضافي في فرنسا "عند مراكز المراقبة على الحدود وأيضاً في البنى التحتية للنقل الجوي والبري والبحري وللسكك الحديد".

كما أعلن كازنوف أن "أماكن النقل العامة ستخصص للذين يحملون هوية أو بطاقة للسفر. وستخصص دوريات لعسكريين في هذه المواقع، بالإضافة إلى فرض عمليات تدقيق وتفتيش جسدي بشكل منهجي".