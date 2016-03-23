فلسطيني يقتحم منظومة إسرائيل للطائرات بدون طيار

اتهمت إسرائيل مهندس إلكترونيات فلسطينيا من قطاع غزة باختراق نظم كاميرات طائراتها الحربية التي تعمل بدون طيار في القطاع وجمع معلومات عن رحلات طائراتها المدنية.

وقالت محكمة بئر السبع، اليوم الأربعاء، إنها وجهت إلى مجد عويضة (22 عاما) اتهاما بتصميم عدة برامج كمبيوتر لمساعدة "جماعة الجهاد الإسلامي" التي يعمل لها منذ 2011 من أجل اختراق الشبكات الإسرائيلية.

ولم تكشف المحكمة التي توجد في جنوب إسرائيل تفاصيل عن كيفية القبض على عويضة وأين اعتقل. ورفضت "جماعة الجهاد الإسلامي" في غزة التعليق.

وأضاف بيان المحكمة عن القضية أن الاتهامات الموجهة لعويضة تشمل مساعدة "جماعة الجهاد الإسلامي" في اختراق ومراقبة البث من الطائرات بدون طيار الإسرائيلية التي تطير فوق قطاع غزة.

ومضى البيان قائلا إن عويضة اخترق إشارات الكاميرات الأمنية الإسرائيلية المثبتة في الشوارع وجمع معلومات عن رحلات الطائرات المدنية الإسرائيلية من مطار بن غوريون الموجود خارج تل أبيب.