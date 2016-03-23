كيري يزور بلجيكا الجمعة لتقديم الدعم الأميركي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، سيزور بلجيكا يوم الجمعة ليبدي دعم الولايات المتحدة للتحقيقات الجارية بشأن تفجيرات يوم الثلاثاء.

وقال جون كيربي، اليوم الأربعاء، بعد وصول كيري إلى موسكو لإجراء مباحثات بشأن سوريا وأوكرانيا "سيجدد دعم الولايات المتحدة القوي لجهود بلجيكا في التحقيق في تلك الهجمات والاستمرار في المساهمة بالجهود الدولية لمكافحة التطرف الذي ينتهج العنف".

وعرضت الولايات المتحدة المساعدة في التحقيق في التفجيرات التي وقعت في مطار بروكسل ومترو العاصمة يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 271.

وقال كيربي إن كيري سيلتقي بمسؤولين في بلجيكا والاتحاد الأوروبي خلال زيارته لبروكسل.