ماليزيا.. القضاء بين رئيسي وزراء

رفع رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد الواسع النفوذ في البلاد، شكوى قضائية على رئيس الوزراء الحالي نجيب عبدالرزاق الأربعاء، مطالباً إياه بأن يعيد للدولة مئات ملايين الدولارات المكدسة في حساباته الشخصية.

ويتعرض نجيب عبدالرزاق للانتقادات منذ الكشف في العام الماضي عن اختلاس مئات ملايين الدولارات من شركة أنشأها لدى وصوله إلى الحكم في 2009، ومنذ اعترف بأنه قبل هبة غامضة من الخارج تبلغ 680 مليون دولار.

وفي شكواه، يطالب مهاتير الذي كان المستشار السياسي لنجيب عبدالرزاق قبل أن يصبح واحداً من أشد معارضيه، بأن يعيد رئيس وزراء هذا البلد في جنوب شرق آسيا، إلى الدولة 680 مليون دولار، كما جاء في نسخة عن الشكوى.

ويتهم مهاتير (90 عاماً) خلفه أيضا بـ "تخريب والتآمر وإفساد المؤسسات المحترمة" التي تجري تحقيقاً حول هذه القضية.