هادي: الحوثي قبل بتنفيذ القرار 2216

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أبلغه قبول الحوثيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وعبر هادي عن ترحيب الدولة بجهود إنهاء الحرب والتمرد وتسليم الأسلحة وإطلاق الأسرى ومؤسسات الدولة وغيرها من إجراءات بِنَاء الثقة، وكذلك تنفيذاً للنقاط التي أكد عليها القرار 2216، واستئناف استحقاقات العملية السياسية.

وقال هادي خلال اجتماع استثنائي مع سفراء الدول الـ18: "إن الانقلابيين للأسف لا يجيدون إلا لغة السلاح والخراب والتدمير والحصار اللاإنساني الذي يجسد واقعا ملموسا في محافظة تعز.

وأشار إلى جملة من الصعوبات والتحديات التي أثقلت كاهل المواطن اليمني جراء الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون الحوثيون ومعهم المخلوع صالح على الشعب من خلال اختطاف الدولة وغزو المدن وتدمير المنشآت وقتل الأطفال والنساء والعزل.

وأوضح هادي أن العقلية الانقلابية الإقصائية العابثة لم تعنها مصلحة الشعب اليمني مطلقا بقدر السير في مصالحها وأجندتها الضيقة المقيتة خدمة لأطماع وأهداف مكشوفة.