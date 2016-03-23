هولندا تغلق قنصليتها في اسطنبول بعد تهديد إرهابي

المصدر: لاهاي - فرانس برس

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية في بيان أن هولندا أغلقت، الأربعاء "مؤقتاً وبصورة احتياطية" قنصليتها العامة في اسطنبول بعد "تهديدات إرهابية".

وتابعت في بيان: "الوزارة قررت إغلاق القنصلية مؤقتاً وبصورة احتياطية إثر تهديد إرهابي ممكن".

كما نقل البيان عن وزير الخارجية، بيرن كوندرز، قوله إن "أمن موظفينا والقادمين إلى القنصلية أولوية بالنسبة إلينا"، مشيراً إلى أنه "لأسباب معروفة، لا يمكن الإدلاء بتصريحات حول طبيعة التهديد والمعلومات التي تبرر هذه القرارات".

وذكرت الوزارة أن قرابة 40 موظفاً كانوا في المبنى عند إخلائه ويواصلون العمل قدر الإمكان في مبان أخرى.

من جهة أخرى، نصحت "الرعايا الموجودين في أكبر مدن تركيا بتفادي المنطقة المحيطة بالقنصلية العامة".