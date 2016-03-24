أحد إرهابيي بروكسل كان مقيما في السويد

ذكرت صحيفة "داغنز نيهيتر" السويدية أن الرجل الذي قتلته الشرطة البلجيكية الأسبوع الماضي، خلال مداهمتها لإحدى الشقق في بروكسل للاشتباه بوجود إرهابيين، هو محمد بلقايد، 35 عاما، أقام سنوات عدة في السويد.

وبحسب الصحيفة، فقد قتل بلقايد أثناء مداهمة شقة كان يقيم فيها واحد من الأخوين الذين نفذا الهجوم الإرهابي الثلاثاء، في مطار بروكسل، وكان يحمل بندقية رشاشة وإلى جانبه علم تنظيم "داعش" الإرهابي عندما داهمته الشرطة البلجيكية.

و بلقايد من أصل جزائري جاء للسويد عام 2010 ومتزوج من امرأة سويدية، سبق وأن ألقت الشرطة السويدية القبض عليه في متجر "ايكيا" في منطقة باركاربي، عام 2013، بتهم سرقة وحمل سكين غير مرخص.

وبحسب الصحيفة فقد انضم الرجل الى تنظيم "داعش" في سوريا عام 2014 وتم نشر اسمه في القوائم التي سربتها شبكة "سكاي نيوز"، وكان عضوا في مجموعة الانتحاريين في التنظيم الإرهابي.

وقد مر بلقايد مع المتورطين الرئيسيين بهجمات باريس وبروكسل، صلاح عبدالسلام الموجود حاليا في قبضة الأمن البلجيكي، برفقة شخص ثالث وهو نجيم العشراوي الهارب حاليا، على نقطة تفتيش بين حدود النمسا والمجر قبل شهرين.

مصابون ومفقودون سويديون

وكان 3 سويديين أصيبوا في الهجوم الإرهابي في العاصمة البلجيكية ، واحدة منهم امرأة تعمل في المفوضية الأوروبية وإصابتها خطرة، بينما قالت وزارة الخارجية إنها استطاعت التواصل مع شخص من السويديين الـ4 المفقودين وإنه بخير وغير مصاب وهناك 3 سويديين لا يزالون في عداد المفقودين.

ردود فعل الحكومة

وكان رئيس الوزراء ستيفان لوفين وصف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، تفجيرات بروكسيل بأنه "يوم أسود جديد لأوروبا".

وقال لوفين بأن الحكومة ستعقد اجتماعا طارئا للبحث في الأوضاع الراهنة في أوروبا وبدور السويد في تقديم الدعم الى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة أن تقوم الحكومات التي تؤمن بالديمقراطية بالعمل جاهدة من أجل محاربة المنظمات الإرهابية".

أما وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، فعبرت عن غضبها وصدمتها إثر العملية الإرهابية في بلجيكا وقالت: علينا العمل على ضمان أمن السويد على كافة الأصعدة، علينا حماية المواطنين والتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى والاتحاد للمحافظة على الانفتاح والديمقراطية في مجتمعاتنا، ورفض محاولات تدمير هذه القيم. علينا وضع حلول للمشاكل التي تواجهنا حاليا".

وقالت فالستروم إن على الاتحاد الأوروبي إيجاد حل موحد لأزمة اللاجئين والعمل على التوصل الى حل سياسي للحرب في سوريا، ومكافحة الأفكار المتشددة في مختلف أنحاء العالم.

وحول تبني داعش للعمليات الإرهابية في بروكسل قالت وزيرة الخارجية السويدية: "علينا التدخل عسكريا لمواجهة تنظيم إرهابي لا يؤمن الا بالعنف، لكن علينا أيضا أن ننظر الى الخارطة السياسية وأن نعمل على تعزيز القوى الديمقراطية في العالم".

إلى ذلك، تواصل أجهزة الأمن السويدية تشديد إجراءات الحماية والمراقبة في الأماكن العامة الحيوية مثل محطة قطارات ستوكهولم المركزية ومطار آرلندا، بسبب ازدحام الكثير من الناس في هذين المكانين.