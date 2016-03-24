الحطام الذي تم انتشاله من موزمبيق للطائرة الماليزية

قالت أستراليا اليوم الخميس إن حطام الطائرة الذي تم انتشاله في وقت سابق هذا الشهر في موزمبيق هو على الأرجح للطائرة الماليزية التي اختفت قبل أكثر من عامين.



وقال وزير البنية التحتية والنقل الأسترالي دارين شيستر إن فريق التحقيق الماليزي المكلف بالبحث عن الطائرة المفقودة رحلة إم اتش 370 وجد أن قطعتي الحطام تتسق مع ألواح من طائرة الخطوط الجوية الماليزية طراز بوينج 777.



وأضاف "خلص التحليل إلى أنه من المؤكد تقريبا أن الحطام يعود للرحلة إم اتش 370 ."



واختفت الطائرة الماليزية إم اتش 370 وعلى متنها 239 شخصا بينهم طاقم الطائرة بعد إقلاعها بفترة وجيزة من كوالالمبور في طريقها إلى بكين في مارس آذار 2014.