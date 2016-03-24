بلجيكا.. وزيرا الداخلية والعدل تقدما باستقالتيهما

قالت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الخميس، إن وزيري الداخلية والعدل في بلجيكا قدما استقالتيهما بسبب هجمات بروكسل، لكن رئيس الوزراء شارل ميشيل رفض قبولها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزير الداخلية جان جامبون، ووزير العدل كوين جينس.

وتشعر السلطات البلجيكية بالحرج بعد أن قالت تركيا، أمس الأربعاء، إنها كانت قد رحلت إبراهيم البكراوي، أحد منفذي الهجمات الانتحارية إلى أوروبا العام الماضي، وأنها حذرت بلجيكا من أنه قد يكون متطرفا.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس "تجاهلت بلجيكا تحذيرنا أن هذا الشخص مقاتل أجنبي".