سفارة أميركا في بلغاريا تحذر رعاياها من "تهديد محتمل"

حذرت سفارة الولايات المتحدة في بلغاريا رعاياها وطلبت منهم تجنب شبكة نقل مزدحمة في العاصمة صوفيا بسبب تهديد محتمل لأحد خطوط الحافلات.



وقالت السفارة في بيان نشر على فيسبوك في ساعة متأخرة الليلة الماضية "تلقت السفارة الأميركية معلومات عن تهديد محتمل لخط حافلات غير محدد أو خطوط للحافلات في محيط (منطقة) هوتيل بليسكا".

ونصحت المواطنين الأميركيين بتجنب المنطقة وهي من الشوارع الرئيسية في العاصمة البلغارية صوفيا.

وأكدت متحدثة باسم السفارة صحة البيان لكنها لم تعط المزيد من التفاصيل قائلة إن السفارة لا تعلق على أي تحقيقات جارية.



وقالت الداخلية البلغارية إنها ليست على علم بأي تهديد له مصداقية في المنطقة التي تعرف منذ سنوات بهوتيل بليسكا لكن رئيسة بلدية صوفيا يوردانكا فانداكوفا صرحت بأن الشرطة كثفت تواجدها.