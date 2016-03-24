صور حصرية لمداهمة شقة انتحاريي بروكسل

حصلت العربية على صور حصرية لعملية المداهمة التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب البلجيكيه في نهج "ماكس رويس" في ضاحية سكاربيك، حيث عثرت قوات الأمن على ١٥ كيلوغراماً من المتفجرات وحقيبة مسامير ومواد كيمياوية تدخل في تصنيع المتفجرات.

وتكشف الصور بداية العملية حيث قوات مكافحة الإرهاب في باب البناية قبل دخولهم الى المبنى والصعود الى الطابق الخامس حيث الشقة التي يشتبه في استخدامها مختبرا لصنع المتفجرات الذي تركه الانتحاريون صباح يوم الثلاثاء.

بدأت العملية في منتصف نهار الثلاثاء وانتهت في الساعة الواحدة من فجر يوم الأربعاء.