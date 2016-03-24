كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة صاروخ يعمل بالوقود الصلب

أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ-ايل عن تقدم "تاريخي" في برنامجيه النووي والبالستي وذلك بتجربة ناجحة لصاروخ يعمل بالوقود الصلب، وفق ما أوردت وسائل إعلام كورية شمالية الخميس.

وتستخدم الصواريخ التي تملكها كوريا الشمالية أساسا الوقود السائل. لكن الوقود الصلب يسمح بتحسين قدرات تحريك الصواريخ وكذلك باختصار مدة الاشتعال.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الرئيس كيم أشرف شخصيا على التجربة ورأى أنها اختراق كبير في أنظمة الصواريخ الكورية الشمالية التي ستسمح "بإنزال رعب كبير في قلب أعدائنا"، على حد قوله.

ويعتقد الخبراء أن كوريا الشمالية تستخدم أصلا وقودا صلبا في صواريخها القصيرة المدى ولكن في الصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى.

وقال الزعيم الكوري الشمالي "إنه يوم تاريخي ولا ينسى".

ويأتي الإعلان عن هذه التجربة بينما أمرت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غوين-هي جيشها برفع مستوى التأهب في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية العديدة بتوجيه ضربات نووية أو تقليدية.

