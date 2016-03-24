لجنة أممية لملاحقة جرائم كوريا الشمالية

شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من الخبراء المستقلين لبحث كيفية إحالة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية للعدالة لكن بيونجيانج سارعت برفض الإجراء وقالت إن له دوافع سياسية.



وأيد المجلس المؤلف من 47 عضوا بالإجماع قرارا طرحه الاتحاد الأوروبي واليابان لكن وفدي روسيا والصين تحدثا قبل صدور القرار ليقولا إنهما ينأيان بنفسهما عن الاتفاق الجماعي في الرأي.



ودعا المجلس الخبراء أن "يصدروا توصيات بتشكيل آليات عملية للمساءلة لضمان الحقيقة والعدالة لضحايا الجرائم المحتملة ضد الإنسانية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية."

