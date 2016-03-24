محكمة دولية تقضي بسجن الزعيم الصربي كرادزيتش 40 عاماً

قال قضاة تابعون للأمم المتحدة إن زعيم صرب البوسنة السابق، رادوفان كرادزيتش، أدين فيما يتعلق بمذبحة سربرنيتشا التي وقعت عام 1995 وتسع جرائم حرب أخرى وعاقبوه بالسجن 40 عاما.

وكرادزيتش (70 عاما) أكبر مسؤول سياسي تدينه المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة وأدين في عشر من بين 11 تهمة.

وبرأته المحكمة من تهمة ثانية بالإبادة الجماعية في بلدات بالبوسنة.

وقال القضاة إن كرادزيتش مسؤول جنائيا عن حصار سراييفو، وارتكب جرائم ضد الإنسانية في بلدات في البوسنة. وقالوا إنه كان يعتزم القضاء على الذكور من مسلمي البوسنة في بلدة سربرنيتشا، حيث مات 8 آلاف مسلم في أسوأ جريمة حرب تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس المحكمة القاضي أو-جون كوون إن حصار سراييفو الذي دام ثلاث سنوات وتعرضت خلاله المدينة للقصف ولنيران قناصة قوات صرب البوسنة ما كان ليحدث دون دعم كرادزيتش.

وسيخفض الحكم بأكثر قليلا من سبع سنوات، وهي الفترة التي قضاها فعلا قيد الاحتجاز.

وسيقضي العقوبة في سجن لم يحدد بعد. ومن المتوقع أن يطعن على الحكم، وهي عملية قد تستغرق عدة أعوام أخرى.