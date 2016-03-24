مقتل فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في الخليل

قتل شابان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل صباح الخميس بزعم محاولة طعن جندي إسرائيلي ما أدى لإصابته بجروح متوسطة على ما أفاد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها أبلغت رسميا بمقتل الشابين مشيرة إلى ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أكتوبر الماضي إلى ٢٠٩ فلسطينيين.

والخليل كبرى مدن الضفة الغربية تشهد توترا منذ أقام 500 مستوطن تحت حماية أمنية في وسطها التاريخي تفصلهم منطقة عازلة محظورة على السكان الفلسطينيين البالغ عددهم 200 ألف.

وأغلقت إسرائيل الضفة الغربية المحتلة حتى مساء السبت بسبب "مخاوف أمنية معززة" مع حلول عيد المساخر (البوريم) اليهودي الذي يبدأ مساء الأربعاء، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

ولم يتم إغلاق الضفة الغربية المحتلة العام الماضي في عيد المساخر. لكن بحسب متحدثة باسم الجيش، اتخذ القرار هذا العام تنفيذا "لأمر من القيادة السياسية" وبعد "تقييم للوضع" الحالي.