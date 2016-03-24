هل تستقبل هيروشيما أوباما؟

قال مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس" إن الإدارة الأميركية تنوي تنظيم زيارة للرئيس باراك أوباما لهيروشيما، ستكون الأولى لرئيس أميركي لهذه المدينة اليابانية التي دمرتها قنبلة ذرية أميركية في 1945.

ومن المقرر أن يزور أوباما في نهاية أيار/مايو اليابان للمشاركة في قمة قادة مجموعة السبع التي ستنظم هذا العام في مدينة صغيرة وسط اليابان.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته والذي تحدث على هامش زيارة الرئيس الأميركي للأرجنتين، أنه لم يتم حتى الآن تحديد برنامج زيارة اوباما لليابان، لكن ليس من المستبعد أن يزور هيروشيما.

وأوضح المسؤول أن القرار سيتم اتخاذه بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم يومي 10 و11 نيسان/ابريل في هيروشيما.

وكانت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي زارت هيروشيما في 2008.

وكانت أعلى مسؤول اميركي مباشر يزور هذه المدينة التي ألقت عليها قاذفة للجيش الأميركي في 6 آب/اغسطس 1945 قنبلة ذرية أوقعت 140 ألف قتيل.

كما استهدفت مدينة ناغازاكي في 9 آب/اغسطس 1945 بقنبلة بلوتنيوم اميركية ما خلف نحو 74 الف قتيل.

وامتنع المتحدث باسم الحكومة اليابانية عن الإدلاء بتعليق مباشر عن هذه الزيارة المحتملة لاوباما.

وقال "لقد دعت الحكومة دائما قادة العالم بأسره لزيارة هيروشيما وناغازاكي للاطلاع بأنفسهم على واقع القصف النووي. ونحن نعتبر هذه الزيارات مهمة لتشجيع المبادرات الرامية لتخليص العالم من السلاح النووي".