كارتر: على أوروبا أن تضاعف جهودها ضد داعش

اعتبر وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، في مقابلة مع محطة التلفزيون الأميركية "سي أن أن"، أن اعتداءات بروكسل جاءت لتذكر الأوروبيين بأنه عليهم أن يضاعفوا جهودهم في الحرب ضد داعش.

وقال في هذه المقابلة التي سجلت الأربعاء وبثت الأربعاء والخميس "أعتقد أن اعتداءات بروكسل جاءت أيضا لتذكر أكثر الأوروبيين بأنهم بحاجة لتسريع جهودهم ضد تنظيم داعش" في العراق وسوريا وكما فعلت الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

وأضاف أنه "تذكير لكل الذين يعربون في أوروبا عن شكهم" في الحاجة إلى تكثيف الجهود.

وتدعو الولايات المتحدة منذ عدة أشهر إلى تعزيز الجهود الدولية ضد تنظيم داعش ونشرت قوات خاصة إضافية في سوريا والعراق، وسمحت لمستشاريها العسكريين بالاقتراب أكثر من مسرح العمليات.

وحمل مقتل جندي من المارينز نهاية الأسبوع البنتاعون على كشف مكان مربض مدفعية أميركي بالقرب من مخمور في شمال العراق حيث يتمركز حوالى 200 جندي بحري.

وإضافة إلى ذلك، اعتبر وزير الدفاع أن القوات العراقية سيكون بإمكانها خلال عام استعادة الموصل، أكبر معقل للمتطرفين في شمال العراق.

وأوضح "ليس هناك أي سبب للانتظار عاما حتى سقوط الموصل"، مضيفا "لكن لا أريد أن أعطيكم أي جدول زمني. إنها حرب. يجب أن نقوم ونحن نقوم بكل ما يمكننا أن نقوم به لتسريع الأشياء. وأنا أتوقع أن نعمل المزيد".