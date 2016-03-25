أوروبا.. مسلسل الرعب المتنقل من بروكسل إلى باريس

شنت قوات الأمن الفرنسية حملة مداهمة أتاحت إفشال مخطط اعتداء إرهابي في ضاحية ارجنتوي الباريسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن رجال الشرطة اعتقلوا رجلا يشتبه بتورطه في هذا المخطط، ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه بلجيكا عن اعتقال ستة أشخاص في إطار التحقيقات الجارية حول تفجيرات بروكسل الأخيرة.

مسلسل الرعب مستمر في أوروبا. فبعد تفجيرات بروكسل الإرهابية ، ها هي باريس التي اكتوت بنار الإرهاب أيضا، تعلن إحباط مخطط لجريمة إرهابية أخرى.

وأشار كازنوف إلى أنه "ليس هناك أي دليل ملموس على وجود رابط بين هذا المخطط واعتداءات باريس أو بروكسل الأخيرة، لكنه أضاف أن المداهمات كانت لا تزال مستمرة في مبنى سكني بعدما أخلي من سكانه.

وأوضح كازنوف أن الموقوف فرنسي الجنسية وهو "مشتبه بتورطه على مستوى عال في هذا المخطط"، وهو أيضا عنصر في "شبكة إرهابية كانت تخطط لاستهداف فرنسا".

وكان كازنوف أكد ضرورة وجود أنظمة أمنية في المطارات الأوروبية لرصد عودة المتطرفين إلى أوروبا.

قلق وهواجس أوروبا لا تبدو أنها في طريقها إلى الانحسار في وقت تستعد القارة لإعادة النظر في جميع تدابيرها الأمنية، التي لم تجنبها ضربات الإرهاب في صميمها.