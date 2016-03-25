بلجيكا.. اعتقال 6 مشتبهين بتفجيرات بروكسل

اعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجكيا ان قوات الامن اعتقلت مساء الخميس في بروكسل 6 اشخاص في اطار التحقيقات الجارية في الاعتداءات التي استهدفت العاصمة بروكسل الثلاثاء واسفرت عن سقوط 31 قتيلا.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة اريك فان در سيبت ان 3 من هؤلاء تم توقيفهم "امام بوابتنا، بمبنى النيابة العامة" بوسط بروكسل، في حين اعتقل الرابع في منطقة جيت المتاخمة للعاصمة، بينما اعتقل الآخران داخل نطاق العاصمة.



خفضت بلجيكا مساء الخميس مستوى الانذار بتهديد ارهابي الذي رفعته الى الدرجة القصوى بعد اعتداءات بروكسل الثلاثاء الى الدرجة الثالثة على سلم من اربع درجات.

وقال وزير الداخلية جان جامبون لقناة التلفزيون الخاصة "ار تي ال" إن "هيئة تقييم المخاطر وتحديد مستوى التأهب المضاد للارهاب في بلجيكا "اقترحت وقررت خفض المستوى الى ثلاثة".

والدرجة الثالثة تتعلق بتهديد "ممكن ومحتمل"، وتستلزم ضرورة تعبئة ويقظة قوات الامن.

ورفعت الهيئة مستوى الانذار الى الدرجة الرابعة في البلد باكمله، وتتعلق بتهديد "خطير وشيك"، عقب الاعتداءات التي خلفت 31 قتيلا و 300 جريح في مطار بروكسل الدولي ومترو الانفاق صباح الثلاثاء.

واعلن رفع الانذار في بروكسل الى الدرجة الرابعة في 21 نوفمبر، اثر هجمات باريس ما ادى الى اغلاق وسائل النقل العام والمتاجر والمدارس طوال خمسة ايام.