بلجيكا: العشراوي الانتحاري الثاني بمطار بروكسل

أكد النائب العام البلجيكي الجمعة أن نجيم العشراوي هو أحد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في مطار بروكسل الثلاثاء في اعتداءات متزامنة أودت بحياة 31 شخصاً.

وفي بيان قال مكتب النائب العام إن العشراوي على صلة باعتداءات نوفمبر في باريس والتي أودت بحياة 130 شخصا موضحا أنه عثر على بصمته الوراثية في مسرح باتاكلان حيث قتل 90 شخصا.

وعثر كذلك على حمضه النووي على قنبلة في ستاد دو فرانس.

إلى ذلك، أوقف 3 أشخاص الجمعة في عدة أحياء في بروكسل في إطار التحقيقات الجارية إثر إحباط مخطط اعتداء في فرنسا، وفق نيابة بلجيكا.

وقالت النيابة في بيان إنه تم "تفتيش شقتين في إطار ملف الإرهاب المتصل بتوقيف المدعو رضا كريكت في أرجنتوي" في فرنسا الخميس. وأوضحت أن الثلاثة أوقفوا في فوريست وسان جيل وشاربيك. وقالت إن الموقوفين في فوريست وسان جيل هما "توفيق أ." و"صلاح أ." دون مزيد من التفاصيل.