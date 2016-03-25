تلفزيون: انتحاريا بروكسل أدرجا على قوائم إرهاب أميركية

أفادت شبكة "أن بي سي" التلفزيونية الأميركية الخميس أن اسمي الشقيقين خالد وإبراهيم البكراوي، اللذين فجرا نفسيهما في مترو بروكسل ومطارها الثلاثاء كانا مدرجين على القوائم الأميركية لمكافحة الإرهاب.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين، طلبا منها عدم نشر هويتهما، أن اسمي الشقيقين كانا مدرجين على إحدى قوائم الأشخاص المشتبه بارتباطهم بالإرهاب، مشيرة إلى أن مصدريها "لم يحددا على أي قائمة تحديدا من هذه القوائم العديدة" للمشبوهين بالإرهاب ورد اسما الشقيقين البلجيكيين.

ورفض "المركز الوطني لمكافحة الإرهاب" المسؤول عن تبادل المعلومات بين كل أجهزة الاستخبارات الأميركية في ما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالمتطرفين المحتملين، التعليق على ما جاء في تقرير الشبكة الأميركية.

وكان إبراهيم البكراوي فجر نفسه في مطار بروكسل مع انتحاري ثان، في حين فجر شقيقه خالد نفسه في محطة مترو في العاصمة البلجيكية.

والخميس أكدت وزارة العدل الهولندية أن تركيا رحلت إبراهيم البكراوي إلى هولندا في يوليو الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأربعاء أن أحد الانتحاريين الثلاثة الذين شاركوا في الاعتداء الدامي في مطار بروكسل كان اعتقل في جنوب تركيا في يونيو 2015 وتم ترحيله إلى بلجيكا التي أطلقت سراحه.

وفي حين لم يحدد أردوغان اسم هذا الشخص، قال مسؤول تركي كبير إنه إبراهيم البكراوي.

وأضاف أردوغان "رغم أننا أبلغناهم أن هذا الشخص مقاتل إرهابي أجنبي، لم تتمكن السلطات البلجيكية من إثبات أن له صلة بالإرهاب".

وأوضح أن هولندا كانت أيضا معنية بهذه العملية لأن الشخص المعني كان طلب أولا ترحيله إلى هذا البلد.