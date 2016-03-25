بلجيكا.. سماع دوي انفجار خلال مداهمات في بروكسل

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن قوات الأمن تنفذ عملية جديدة في إطار مكافحة الإرهاب في بروكسل، حيث سمع دوي انفجار في موقع المداهمات.

وقال عمدة سكاربيك إنه تم القبض على مشتبه به في ضاحية بروكسل بعملية أمنية تخللها إطلاق نار.

وأكدت وكالة الأنباء البلجيكية أن الوحدات الخاصة في الشرطة الفدرالية اقتحمت منزلا في سكاربيك وسمع دوي انفجار. وقالت قناة التلفزيون البلجيكية العامة إنه تمت "السيطرة" على رجل، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا.

وأضافت وكالة الأنباء البلجيكية إنه سمع دوي انفجار خلال تفتيش الشرطة لمنزل بحي سكاربيك في بروكسل.

وتحدث مصدر فرنسي عن علاقة المداهمات الجارية في بروكسل باعتقال فرنسي الخميس في باريس كان على وشك تنفيذ عملية اعتداء.

وجاءت المداهمة في سكاربيك ضمن تحقيق يجري بعد تنفيذ عدة تفجيرات في بروكسل قتل فيها 31 شخصا على الأقل وأصيب 316.