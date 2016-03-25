محمد بن سلمان وكارتر يؤكدان مواصلة التنسيق ضد الإرهاب

قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إنه ناقش مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان استمرار التعاون في محاربة الإرهاب. وتابع "أكدت للأمير محمد بن سلمان استمرار التعاون مع دول الخليج لمحاربة الإرهاب".

وأكد وزير الدفاع الأميركي أنه اتفق مع الأمير محمد بن سلمان على تشكيل مجلس أميركي خليجي ينسق محاربة الإرهاب.

وبين أن واشنطن تبادلت مع الدول الأوروبية خلال الأشهر القليلة الماضية معلومات استخباراتية حول الحرب على داعش.

وقال كارتر في مؤتمر صحافي مع رئيس هيئة الأركان الأميركي جوزيف دانفورد، إن الولايات المتحدة ستعمل على نشر قوات برية خلال الأشهر القليلة المقبلة لمحاربة داعش.