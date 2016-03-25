كيري في بروكسل لتقديم الدعم في مكافحة الإرهاب

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري صباح الجمعة إلى بروكسل بعد الاعتداءات التي أوقعت 31 قتيلا و300 جريح الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي كيري الذي سيعبر عن دعم حكومته لبلجيكا في حملتها ضد الإرهاب، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال وملك بلجيكا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن كيري "سيعيد التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود بلجيكا في التحقيق حول الاعتداءات ولمواصلة مساهمتها في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب".

وكان كيري شدد في موسكو على أن اعتداءات بروكسل "تبرز مدى أهمية" القضاء على تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة.