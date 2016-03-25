مشتبه به في فرنسا ومدان ببروكسل.. إرهاب يضرب أوروبا

أفادت مصادر من الشرطة الجمعة أن المشتبه به الموقوف الخميس في فرنسا دِين غيابيا في يوليو 2015 في بروكسل بالانتماء إلى شبكة إرهابيين يريدون التوجه إلى سوريا إلى جانب عبد الحميد أباعود الذي يشتبه بأنه منظم اعتداءات باريس في 13 نوفمبر.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اعتبر الخميس أن توقيف المشتبه به رضا ك. الذي يحمل الجنسية الفرنسية أمر "مهم" لأنه أتاح "إفشال مخطط لتنفيذ اعتداء في فرنسا كان في مرحلة متقدمة".

وكان القضاء البلجيكي حكم غيابيا على رضا ك. بالسجن عشر سنوات لإدانته بمحاولة السفر إلى سوريا للانضمام إلى الإرهابيين.

وحكم القضاء البلجيكي أيضا بالسجن 20 عاما على أباعود الذي قتل بأيدي الشرطة الفرنسية بعد خمسة أيام على اعتداءات باريس خلال مداهمة لقوات الأمن في الضاحية الفرنسية.

وحكم على ما مجمله 28 شخصا في 29 يوليو 2015 في قضية شبكة كبيرة يديرها خالد الزركاني وهو بلجيكي في الـ41 من العمر.

وبعد توقيف رضا ك. قام شرطيون بعمليات تفتيش ليل الخميس الجمعة داخل مبنى أخلي من سكانه في ارجنتوي في منطقة باريس. وأجريت عمليات إزالة عبوات ليتمكن المحققون من القيام بعملهم دون مخاطر.

وتعرضت بروكسل لاعتداءات دامية الثلاثاء تبناها تنظيم داعش وأوقعت 31 قتيلا و300 جريح. وأوقف ستة مشتبه بهم في بروكسل مساء الخميس في إطار التحقيق.

وتواصل الشرطة تعقب مشتبه بهما على الأقل رصدتهما كاميرات المراقبة مع الانتحاريين الثلاثة الذين نفذوا اعتداءات المطار ومحطة المترو في مالبيك في حي المؤسسات الأوروبية في العاصمة.