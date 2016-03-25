مقتل 3 جنود أتراك بهجوم للمتمردين الأكراد

قتل 3 عسكريين أتراك وأصيب 22 آخرون بجروح في هجوم بسيارة مفخخة مساء الخميس نسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني استهدف ثكنة للدرك في جنوب شرق البلاد، حسبما أفادت مصادر أمنية الجمعة.

واستهدف الهجوم ثكنة في بلدة مرمر على طول الطريق التي تربط بين دياربكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية ببنغول.

واستخدم المهاجمون في البدء شاحنة صغيرة محشوة بالمتفجرات لإحداث فجوة في المبنى ثم فتحوا النار من أسلحة رشاشة على الدرك.

وبعد أكثر من عامين على وقف إطلاق النار، استؤنفت المواجهات الضارية منذ العام الماضي بين قوات الأمن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني في عدد من مدن جنوب شرق الأناضول.

وأوقعت هذه المعارك الكثير من الضحايا في الجانبين كما تسببت بمقتل عشرات المدنيين وحملت عشرات الآلاف منهم إلى الرحيل.

وتبنى فصيل متطرف ومنشق عن حزب العمال الكردستاني الشهر الماضي هجومين بسيارتين مفخختين في أنقرة أوقعا عشرات الضحايا.

ومنذ الصيف الماضي، تعرض مناصرو القضية الكردية أيضا لعدة هجمات نسبتها الحكومة التركية إلى تنظيم داعش الذي يحارب الميليشيات الكردية في سوريا. وقد أوقع اعتداء وقع في أكتوبر الماضي 103 قتلى أمام المحطة المركزية في العاصمة التركية وكان الأكثر دموية.