ألمانيا تعتقل مشتبها بهما على صلة بهجمات بروكسل

أوردت مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الجمعة في تقرير لم تنسبه إلى مصادر أن الشرطة الألمانية اعتقلت شخصين، يشتبه في صلتهما بالإرهابيين الذين نفذوا هجمات في بروكسل يوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل 31 شخصاً.



وجاء في التقرير أن أحد الرجلين اللذين اعتقلا يوم الأربعاء على مقربة من فرانكفورت تلقى رسالتين قصيرتين على هاتفه المحمول قبل قليل من التفجيرات، تضمنت اسم خالد البكراوي الذي قالت الشرطة البلجيكية إنّه فجر نفسه في محطة مترو في بروكسل.



ورفضت الداخلية الألمانية التعليق على الفور على تقرير دير شبيغل.



وتعد التفجيرات التي استهدفت مطار مدينة بروكسل ومحطة مترو فيها الأسوأ من نوعها في تاريخ بلجيكا.