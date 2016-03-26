تركيا تحذر من هجمات داعشية خلال عيد الفصح

حذرت الشرطة التركية من هجمات محتملة قد يشنها تنظيم داعش ضد المسيحيين واليهود خلال عطلة عيد الفصح. وأصدرت الشرطة تحذيرا على مستوى البلاد من هجمات محتملة تستهدف الكنائس والكنس اليهودية خلال عطلة عيد الفصح الأحد.

ويأتي الإنذار بعد هجوم السبت الماضي، الذي أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإيراني في جادة الاستقلال المكتظ في اسطنبول ونسبته السلطات التركية إلى عناصر مرتبطين بداعش. وألقيت المسؤولية على التنظيم المتطرف في ستة تفجيرات هزت تركيا خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وحذرت الشرطة من احتمال قيام عناصر داعش بعملية مسح لأماكن العبادة والقنصليات والسفارات. وقالت إن على الكنائس والكنس خصوصا في أنقرة، وأي مؤسسات تعود لغير المسلمين، توخي الحيطة والحذر.