صاروخ داعشي يقتل جندياً تركياً بالعراق

قتل جندي تركي وأصيب آخر السبت عندما أطلق مقاتلو تنظيم داعش صواريخ على منطقة بعشيقة في شمال العراق التي تنتشر فيها قوات تركية خلال اشتباكات بين المتطرفين وقوات كردية محلية، بحسب الجيش التركي.

وقال الجيش إن "جماعة داعش الإرهابية" أطلقت الصواريخ على القوات الكردية، إلا أنها سقطت على قاعدة غيدو العسكرية التي تنتشر فيها القوات التركية.

وأضاف أنه تم نقل الجندي الجريح إلى مستشفى في مدينة سرناك المحاذية للعراق. وعقب الهجوم، ردت القوات التركية بقصف أهداف داعش، بحسب البيان.

وأصبح وجود القوات التركية في منطقة بعشيقة شمال العراق موضع خلاف مع الحكومة المركزية في بغداد.

وتقول تركيا إن جنودها موجودون لتدريب القوات العراقية على قتال متطرفي داعش، إلا أن بغداد اتهمت أنقرة باستخدام ذلك كمبرر لزيادة نفوذها في شمال العراق.